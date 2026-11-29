PONTIANAK POST – Pasar kendaraan listrik mulai dibidik lebih serius di luar Kota Pontianak. Yadea memperluas jaringan pemasarannya dengan membuka showroom di Ngabang, Kabupaten Landak, Sabtu (28/11). Kehadiran showroom ini menjadi yang kelima di Kalimantan Barat.

Showroom bernama Yadea Ngabang 272 tersebut dikelola PT Sumber Tenaga Optima (STO), selaku main dealer resmi Yadea di Kalbar. Perusahaan menargetkan penjualan 30–50 unit kendaraan listrik setiap bulan dari showroom baru tersebut.

Advertisement Manager PT Sumber Tenaga Optima Nico Adidharma mengatakan, ekspansi ke Kabupaten Landak merupakan bagian dari upaya memperluas akses masyarakat terhadap kendaraan listrik. Selama ini, pengembangan pasar kendaraan listrik dinilai tidak boleh hanya terpusat di kota-kota besar.

"Kami ingin masyarakat di Kabupaten Landak juga mendapatkan akses lebih mudah terhadap produk kendaraan listrik berkualitas, layanan purna jual, serta ketersediaan suku cadang dan perawatan yang memadai," ujarnya.

STO melihat Kabupaten Landak memiliki potensi pasar yang cukup besar. Salah satu pertimbangannya adalah kebutuhan masyarakat terhadap alternatif transportasi di tengah keterbatasan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah.

Advertisement Menurut Nico, kondisi tersebut dapat mendorong masyarakat mempertimbangkan kendaraan listrik sebagai pilihan mobilitas sehari-hari yang lebih praktis dan efisien.

Target penjualan 30–50 unit per bulan diharapkan tumbuh seiring meningkatnya pengenalan teknologi kendaraan listrik kepada masyarakat. Perusahaan juga menyiapkan fasilitas test ride agar calon konsumen dapat mencoba langsung kendaraan sebelum membeli.

Ekspansi Yadea tidak berhenti di Ngabang. STO telah menyiapkan pengembangan jaringan ke sejumlah daerah lain, yakni Sanggau, Nanga Pinoh, Bengkayang, dan Ketapang.

Nico menegaskan, pengembangan jaringan tidak hanya berorientasi pada penjualan kendaraan, tetapi juga memastikan konsumen memperoleh pelayanan setelah transaksi.