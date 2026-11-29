PONTIANAK POST – Razia gabungan Polres Landak dan petugas Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Landak menemukan sejumlah barang terlarang di kamar hunian warga binaan, Jumat (27/11/2026) malam. Barang yang diamankan antara lain satu pisau, satu unit telepon genggam, serta sejumlah benda lain yang berpotensi mengganggu keamanan.

Razia yang dimulai sekitar pukul 20.00 WIB itu melibatkan 65 personel Polres Landak. Pemeriksaan menyasar empat kamar hunian pria, yakni F1 hingga F4, serta empat kamar di blok wanita, B1 hingga B4.

Advertisement Dari penggeledahan terhadap 67 warga binaan, terdiri atas 58 pria dan sembilan perempuan, petugas mengamankan satu pisau, 23 korek api, satu gunting, satu mata cutter, lima sendok makan, satu pinset, satu pod, dua potong besi, dan satu telepon genggam.

Selain penggeledahan, petugas melakukan tes urine terhadap 10 warga binaan. Seluruh sampel dinyatakan negatif narkoba. Polisi juga menyatakan tidak menemukan barang bukti narkotika selama razia berlangsung.

Wakapolres Landak Kompol Syaiful Bahri mengatakan, razia tersebut merupakan tindak lanjut perintah Kapolda Kalimantan Barat untuk memperkuat pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, termasuk di lingkungan rumah tahanan.

Advertisement “Razia gabungan ini merupakan langkah preventif sekaligus bentuk komitmen bersama dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang dan mengantisipasi potensi peredaran narkoba di lingkungan Rutan,” ujarnya.

Sebelum penggeledahan, personel mengikuti apel persiapan di Mapolres Landak. Rombongan kemudian berkoordinasi dengan Kepala Rutan Kelas IIB Landak Ardeli Permata Coriaqzo untuk membahas teknis pelaksanaan pemeriksaan.

Syaiful mengapresiasi kerja sama petugas Rutan dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, pengawasan dan koordinasi perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga keamanan serta mencegah masuknya barang terlarang ke dalam Rutan.