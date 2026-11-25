PONTIANAK POST – Kecemasan merupakan respons alami tubuh ketika menghadapi tekanan atau situasi yang dianggap mengancam. Namun, jika berlangsung terus-menerus hingga mengganggu aktivitas sehari-hari, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian.

Gangguan kecemasan dapat memengaruhi kesehatan mental maupun fisik. Kabar baiknya, terdapat berbagai pilihan penanganan yang dapat membantu mengendalikan gejala dan meningkatkan kualitas hidup.

Dikutip dari Healthline, terdapat beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi kecemasan, mulai dari latihan mandiri, terapi psikologis, hingga penggunaan obat-obatan sesuai rekomendasi tenaga medis.

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1. Melakukan Latihan Pernapasan

Salah satu cara sederhana untuk membantu meredakan kecemasan adalah latihan pernapasan.

Advertisement Teknik ini dilakukan dengan mengatur napas secara perlahan dan terarah. Salah satu metode yang dapat dicoba adalah pernapasan diafragma, yakni menarik napas melalui hidung hingga bagian perut mengembang, kemudian mengembuskannya secara perlahan melalui mulut.

Ada pula teknik box breathing yang dilakukan dengan menarik napas selama empat detik, menahannya selama empat detik, mengembuskan napas selama empat detik, lalu menahannya kembali selama empat detik.

Latihan tersebut dapat membantu menenangkan pikiran dan mengurangi ketegangan.

2. Melakukan Relaksasi Otot

Kecemasan terkadang disertai ketegangan pada sejumlah bagian tubuh. Relaksasi otot progresif dapat menjadi salah satu cara untuk mengatasinya.

Teknik ini dilakukan dengan mengencangkan kelompok otot selama beberapa detik, kemudian melepaskannya secara perlahan.

Latihan dapat dimulai dari jari kaki, betis, paha, tangan, hingga bagian tubuh lainnya. Cara tersebut membantu seseorang mengenali perbedaan antara kondisi otot yang tegang dan rileks.