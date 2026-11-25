PONTIANAK POST – Meditasi tidak hanya dikenal sebagai aktivitas untuk menenangkan pikiran, tetapi juga dapat membantu seseorang mengelola kecemasan. Kebiasaan ini bisa menjadi salah satu pendekatan untuk menjaga kesehatan mental, terutama ketika pikiran dipenuhi kekhawatiran.

Dikutip dari Healthline, Rabu (25/11/2026), sejumlah penelitian menunjukkan meditasi berpotensi membantu mengurangi gejala kecemasan, termasuk pikiran negatif dan perasaan gelisah.

Meditasi bekerja dengan melatih seseorang untuk lebih sadar terhadap kondisi saat ini. Dengan begitu, perhatian tidak terus-menerus terpusat pada kekhawatiran mengenai sesuatu yang belum tentu terjadi.

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Salah satu penelitian yang diterbitkan pada 2022 membandingkan program Mindfulness-Based Stress Reduction (MBSR) dengan penggunaan escitalopram, obat yang digunakan untuk menangani gangguan kecemasan.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan program meditasi mindfulness memiliki efektivitas yang sebanding dengan obat dalam membantu menangani gangguan kecemasan pada peserta penelitian.

Advertisement Meski demikian, hasil tersebut tidak berarti meditasi dapat menggantikan pengobatan bagi semua orang. Penanganan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi masing-masing.

3 Teknik Meditasi untuk Membantu Mengelola Kecemasan

Bagi pemula, meditasi dapat dimulai dengan latihan sederhana. Berikut tiga teknik yang bisa dicoba:

1. Meditasi Mantra

Meditasi mantra dilakukan dengan mengulang kata, kalimat, atau ungkapan tertentu selama sesi latihan.

Caranya, cari tempat yang nyaman untuk duduk, kemudian arahkan perhatian pada sensasi pernapasan. Setelah itu, ulangi mantra yang dipilih secara perlahan.

Ketika pikiran mulai mengembara, kembalikan perhatian pada mantra tersebut tanpa perlu menyalahkan diri sendiri.