PONTIANAK POST – Kebiasaan duduk terlalu lama, menunduk saat menggunakan ponsel, hingga kurang melakukan aktivitas fisik dapat memengaruhi postur tubuh. Jika dibiarkan, kebiasaan tersebut bisa menyebabkan ketegangan pada otot punggung, leher, dan bahu.

Menjaga postur tubuh tidak hanya berkaitan dengan penampilan, tetapi juga penting untuk mendukung kekuatan, fleksibilitas, dan keseimbangan tubuh.

Dikutip dari Healthline, terdapat 12 gerakan latihan yang dapat membantu memperbaiki postur tubuh. Latihan ini mengombinasikan peregangan, penguatan otot, serta peningkatan fleksibilitas tulang belakang.

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Berikut 12 gerakan yang bisa dicoba:

1. Child's Pose

Advertisement Child's Pose merupakan gerakan peregangan yang membantu memanjangkan tulang belakang, otot bokong, dan paha belakang.

Gerakan ini dilakukan dengan posisi berlutut, kemudian tubuh dibungkukkan ke depan hingga dahi menyentuh lantai atau alas. Kedua tangan dapat diluruskan ke depan.

Pertahankan posisi tersebut sambil mengatur pernapasan secara perlahan hingga lima menit sesuai kemampuan.

2. Forward Fold

Forward Fold dilakukan dengan berdiri tegak, kemudian membungkukkan tubuh ke arah depan melalui gerakan pinggul.

Biarkan kedua tangan mengarah ke lantai dan lutut sedikit ditekuk agar lebih nyaman. Gerakan ini membantu meregangkan punggung, pinggul, bokong, serta otot paha belakang.

Posisi tersebut dapat dipertahankan hingga satu menit.