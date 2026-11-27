PONTIANAK POST – Pernah terbangun dari tidur, tetapi tubuh terasa lumpuh dan tidak bisa digerakkan? Sebagian orang bahkan merasakan seperti ada sosok yang mengawasi, suara aneh, hingga tekanan berat di bagian dada. Kondisi tersebut dikenal sebagai sleep paralysis atau kelumpuhan tidur.

Fenomena ini dapat menimbulkan ketakutan karena seseorang merasa sudah sadar, tetapi tubuhnya belum bisa bergerak. Dalam beberapa kasus, pengalaman tersebut juga disertai halusinasi visual maupun suara.

Dikutip dari The Guardian, 17 November 2026, sejumlah pembaca membagikan pengalaman mereka menghadapi sleep paralysis. Ada yang mengalaminya sejak masa kanak-kanak hingga dewasa, sementara sebagian lainnya mengaku pernah takut untuk kembali tidur setelah mengalami kejadian tersebut.

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Salah seorang pembaca menceritakan bahwa dirinya pernah mengalami kelumpuhan tidur disertai halusinasi, seperti melihat ruangan berubah ukuran, mendengar suara keras, hingga merasakan kehadiran sosok yang menakutkan.

Pengalaman serupa juga dialami pembaca lainnya yang mengaku tidak bisa bergerak, membuka mata, bahkan merasa kesulitan bernapas ketika mengalami kondisi tersebut.

Advertisement Apa yang Terjadi pada Tubuh saat Sleep Paralysis?

Dalam artikel The Guardian lainnya yang diterbitkan 11 November 2026, ahli saraf Harvard, Baland Jalal, menjelaskan bahwa sleep paralysis berkaitan dengan kondisi peralihan antara tidur dan terjaga.

Ketika seseorang memasuki fase tidur REM (Rapid Eye Movement), otak secara alami menghambat sebagian besar gerakan otot tubuh. Mekanisme ini berfungsi mencegah seseorang melakukan gerakan fisik sesuai mimpi yang dialaminya.

Namun, terkadang kesadaran seseorang muncul sebelum mekanisme kelumpuhan otot tersebut berakhir. Akibatnya, seseorang merasa sudah terbangun, tetapi belum mampu menggerakkan tubuhnya.

Kondisi inilah yang menyebabkan seseorang mengalami sleep paralysis.

Pada saat bersamaan, sebagian orang dapat mengalami halusinasi yang terasa sangat nyata. Mereka mungkin melihat bayangan, sosok misterius, atau merasakan seperti ada seseorang di dalam kamar.