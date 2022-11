Airlangga: Terima Kasih atas Keramahan dan Penerimaan Baiknya

Sambutan Hangat dari Kalbar Saat Gala Dinner

MENTERI Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto dan Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Sutarmidji menyambut hangat para chair dan seluruh delegasi yang telah mengikuti rangkaian kegiatan BIMP-EAGA pada Gala Dinner yang digelar di Pendopo Gubernur Kalbar, Jumat (25/11) malam.

Dalam kesempatan tersebut, keramahan dan kehangatan diperlihatkan Kalbar selaku tuan rumah. Lewat penampilan sejumlah tarian yang menghibur seperti Haung, Kidangna, dan Joget Anak Dare. Selain itu, seluruh tamu dan para undangan juga disuguhi berbagai ragam kuliner dengan cita rasa khas Kalbar.

Jamuan makan malam tersebut di antaranya turut dihadiri oleh Deputi VII Kemenko Perekonomian, Deputi I Kemenko Perekonomian, Deputy Minister of Finance and Economy Brunei Darussalam, Chief Director, Economic Planning Unit, Prime Minister’s Department Malaysia, Chairman of Mindanao Development Authority Filipina, Duta Besar Indonesia untuk Brunei Darussalam, Director-General Southeast Asia Regional Department Asian Development Bank (ADB), dan Director of Asean Integration Monitoring Asean Secretariat. Serta para delegasi BIMP-EAGA 2022 dari Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Filipina.

Dalam kesempatan itu, Menko Airlangga menyampaikan bahwa penyelenggaraan PTM BIMP-EAGA kali ini merupakan pertemuan secara langsung yang pertama kali setelah dua tahun terakhir hanya diadakan secara virtual.

“Saya senang kita bisa bersatu kembali dan mengadakan pertemuan langsung dengan anda semua malam ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Gubernur Kalbar dan semua penduduk Kota Pontianak atas keramahannya dan penerimaan baiknya atas acara ini,” ujar Airlangga.

Ia pun mengajak semua delegasi atau tamu yang hadir menikmati jamuan makan malam dengan santai dan menyenangkan. “Mari nikmati makan malam anda yang lezat, budaya Kalbar yang indah. Semoga keempat negara dapat mencapai apa yang sudah didiskusikan dalam Ministerial Retreat. Jangan lupa juga untuk membeli suvenir dari Pontianak ini,” tutur Menko Airlangga.

Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutannya, menyampaikan rasa bahagia karena bisa menyambut para delegasi dengan acara Gala Dinner yang disiapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar.

“Atas nama Pemprov Kalbar saya mengucapkan terima kasih atas kedatangan seluruh hadirin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ini,” ucapnya.

Midji-sapaan karibnya mengatakan, selama pandemi Covid-19 seluruh negara membatasi kegiatan pertemuan langsung. Namun kesempatan BIMP-EAGA tahun ini patut disyukuri karena semua dapat berinteraksi kembali untuk membangun kerjasama di kawasan regional anggota BIMP-EAGA. “Pertunjukkan (tarian) malam ini merupakan gambaran keakraban budaya Indonesia dengan negara-negara kawasan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Philipina,” katanya.

Pemprov dalam kesempatan itu, kata dia, juga menayangkan potensi-potensi wisata di Kalbar. Seperti keindahan alam dari Pantai Temajuk di Kabupaten Sambas. Dimana pantai tersebut panjangnya mencapai lebih dari 40 kilometer. Dengan kondisi alam yang indah dan masih terjaga. Lalu ada juga Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu,yang merupakan bagian dari paru-paru dunia. Atau daerah yang harus dijaga kelestariannya guna ketahanan iklim dunia.

“Selamat menikmati hidangan khas kalbar yang kami sajikan, semoga hidangan ini memberikan kesan baik bagi seluruh delegasi,” pungkasnya.(bar)