Delegasi Tanam Pohon Endemik dan Mangrove Virtual

Sutarmidji Ajak Negara Anggota Jaga Ketahanan Iklim

PUNCAK Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) ke-25 Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philippines, East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA) Tahun 2022 digelar di Q Hall Ballroom, Qubu Resort, Sabtu (26/11). Berakhirnya pertemuan yang mengangkat tema, “Mendukung Daya Saing dan Ketahanan Iklim” itu, sekaligus menandai dimulainya keketuaan Indonesia dalam forum BIMP-EAGA yang berlangsung saat ini sampai 26 November tahun depan.

Dalam pertemuan terakhir PTM ke-25 BIMP-EAGA di Kalimantan Barat (Kalbar) itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji menjadi delegasi dari Indonesia dan melaporkan hasil pertemuan setingkat gubernur/kepala daerah (CMGLF) kepada forum. Selain sesi laporan CMGLF, Gubernur Sutarmidji juga mendampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto yang menjadi ketua delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut.

Menko Airlangga menyampaikan dalam kesempatan itu dibahas beberapa isu penting untuk merespon situasi saat ini. Diantaranya tindak lanjut hasil Mid-Term Review BIMP-EAGA Vision 2025. Lalu upaya pemulihan, dan pembangunan kembali ekonomi kawasan. Termasuk mengenai pembukaan kembali konektivitas transportasi kawasan, pemulihan aktivitas perdagangan lintas batas, penguatan rantai pasok, dan dukungan UMKM. Serta isu penting tentang keberlanjutan kerja sama, dan visi BIMP-EAGA setelah tahun 2025.

“Selain itu ada enam capaian penting yang kami catat dalam pertemuan BIMP-EAGA tahun ini,” ungkapnya.

Usai dari puncak pertemuan di Qubu Resort, dilanjutkan dengan kunjungan pejabat setingkat menteri ke berbagai tempat. Lokasi pertama ke Gedung Dekranasda Kalbar. Di sana dipamerkan berbagai kerajinan khas Kalbar dari 14 kabupaten/kota yang ada.

Lalu para menteri, bersama seluruh gubernur/kepala daerah di wilayah BIMP-EAGA, pejabat setingkat Eselon I, Sekretariat Nasional, Pusat Fasilitasi BIMP-EAGA, Asian Development Bank (ADB), Sekjen ASEAN dan delegasi lain yang melakukan registrasi untuk acara di Pendopo Gubernur, mengikuti berbagai agenda di sana.

Antara lain ada penanaman pohon endemik Kalbar yang diikuti 10 pejabat. Adapun jenis-jenis pohon endemik yang ditanam di Halaman Pendopo Gubernur Kalbar itu, ada ulin, tengkawang, jelutung, kayu ubah, pulai, dan bintangor.

Kemudian tujuh dari 10 pejabat itu yakni Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Minister BIMP-Deputy Minister of Finance and Economy of Brunei Darussalam Dato Seri Paduka Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, dan Director General-Economy Planning Unit-Prime Minister Departement Malaysia Dato’ Nor Azmie bin Diron.

Juga Chairperson of Mindanao Development Authority Philiphine Sec. Maria Belen S. Acosta, Director General ADB Ramesh Subramaniam, dan Director of Asean Integration Monitoring Directorate Ahmad Zafarullah Bin Abdul Jalil, melakukan penanaman mangrove secara virtual. Sekaligus peluncuran aplikasi SiPohon.

Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam sambutannya, menjelaskan aplikasi SiPohon yang diluncurkan kemarin merupakan pengembangan dari aplikasi yang sudah pernah dibuat ketika dirinya menjabat sebagai Wali Kota Pontianak. Di dalam aplikasi itu bisa dilihat mulai dari jenis pohon, tinggi, luas hingga kandungan CO2, biomassa, dan karbonnya.

“Kalau kita bisa menghitung seluruh komponen itu, maka kita bisa mengatur suhu dari suatu kawasan atau wilayah. Pontianak dalam waktu 10 tahun bisa menurunkan suhu sekitar tiga sampai empat derajat,” katanya.

Sutarmidji juga mempromosikan bahwa dengan aplikasi SiPohon, orang dari manapun di seluruh dunia bisa menanam mangrove di Kalbar. Dengan aplikasi itu bisa diketahui titik koordinat dari pohon yang ditanam, sehingga dapat dipantau kapanpun secara online.

“Bapak ibu (tamu VVIP) kali ini turut menanam mangrove yang letaknya 30 kilometer dari Kota Pontianak,” ujarnya.

Orang nomor satu di Kalbar itu menyebut, Kalbar memiliki 177 ribu hektare wilayah mangrove yang tersebar di 119 kilometer pantai. Kemudian di kawasan halaman pendopo, menurutnya sedang dilakukan penghijauan. Dan para delegasi BIMP-EAGA dalam kesempatan itu turut berperan menanam pohon bersama.

Ia pun menargetkan dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun ke depan, halaman pendopo sudah teduh, dan hijau. Semua itu dilakukan sejalan dengan tema PTM ke-25 BIMP-EAGA 2022, yakni Mendukung Daya Saing dan Ketahanan Iklim.

“Di sini ada hutan Pendopo luasnya 2,3 hektare dan terus akan kami tanam dengan tanaman-tanaman endemik setempat, supaya bisa menjadi edukasi bagi anak cucu ke depan,” ucapnya.

“Saya selalu mengatakan kepada anak muda di Kalbar ke depan siapapun yang bisa menjaga lingkungan dan menata hutan serta lingkungan dengan baik, dialah yang akan menjadi penguasa bumi,” tambahnya.

Usai prosesi penanaman pohon secara langsung maupun virtual itu, para tamu setingkat menteri juga diajak untuk melihat pameran hasil hutan Kalbar. Mereka berjalan kaki melintasi jogging track di kawasan hutan pendopo untuk menuju lokasi di Halaman Galeri Hasil Hutan Kalbar.(bar)