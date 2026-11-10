Melawi Mulai Siapkan MTQ XXXVI Kalbar 2028, Dua Tahun Lebih Awal

Pimpin Langsung Audiensi ke LPTQ Kalbar, Bupati Dadi Sunarya Matangkan Infrastruktur dan Kepanitiaan

PONTIANAK – Kabupaten Melawi mulai mematangkan persiapan sebagai tuan rumah Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXXVI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2028. Tidak ingin persiapan dilakukan secara mendadak, Pemerintah Kabupaten Melawi bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) setempat mulai membangun koordinasi sejak dua tahun sebelum pelaksanaan.

Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui audiensi pengurus LPTQ Kabupaten Melawi dengan LPTQ Provinsi Kalbar di Graha LPTQ Kalbar, Selasa (10/11). Rombongan Melawi dipimpin langsung Bupati Melawi H Dadi Sunarya Usfa Yursa.

Advertisement Ketua Umum LPTQ Provinsi Kalbar Brigjen Pol (Purn) Drs H Andi Musa SH MH menyambut positif langkah tersebut. Menurut dia, koordinasi yang dilakukan jauh sebelum pelaksanaan merupakan modal penting untuk memastikan penyelenggaraan MTQ berjalan sukses.

"Baru kali ini ada persiapan dilakukan dua tahun sebelum pelaksanaan. Kami sangat mengapresiasi," ungkap Andi Musa.

Pengurus LPTQ Kalbar, LPTQ Melawi dan Bupati Melawi H Dadi Sunarya foto bersama usai pertemuan di Graha LPTQ Kalbar.

Advertisement Dalam pertemuan tersebut, Andi Musa memaparkan sejumlah aspek mendasar yang harus dipersiapkan pemerintah daerah dan panitia penyelenggara. Salah satu yang menjadi perhatian adalah tujuh pelayanan dasar yang harus tersedia dan berfungsi optimal selama seluruh rangkaian MTQ.

Pertama, kesiapan venue atau tempat lomba. Pemerintah daerah harus memastikan tersedianya tempat yang representatif untuk seluruh cabang perlombaan, termasuk lokasi pembukaan dan penutupan. Venue harus memenuhi kebutuhan teknis perlombaan, memiliki kapasitas memadai, akses yang mudah, serta didukung fasilitas bagi peserta, dewan hakim dan masyarakat.

Kedua, akomodasi dewan hakim, kafilah dan official. Panitia harus menyiapkan tempat penginapan yang layak, nyaman dan mudah dijangkau. Penempatan peserta dan dewan hakim perlu diatur sejak awal dengan mempertimbangkan jarak menuju lokasi perlombaan serta kebutuhan masing-masing rombongan.

Ketiga, konsumsi dewan hakim dan kafilah. Ketersediaan makanan dan minuman harus terjamin selama kegiatan berlangsung. Pengelolaan konsumsi perlu memperhatikan ketepatan waktu, kualitas makanan, kebersihan, kecukupan gizi serta distribusi ke seluruh lokasi penginapan dan kegiatan.

Keempat, transportasi lokal. Mobilitas dewan hakim, peserta dan official dari penginapan menuju venue perlombaan maupun lokasi kegiatan lainnya harus terorganisasi. Panitia perlu menyiapkan armada, jadwal penjemputan, pengaturan rute dan petugas transportasi agar tidak terjadi keterlambatan.

Kelima, fasilitas kesehatan. Pelayanan kesehatan harus tersedia untuk mengantisipasi peserta, dewan hakim maupun official yang membutuhkan penanganan medis. Kesiapan tenaga kesehatan, ambulans, pos kesehatan dan koordinasi dengan rumah sakit menjadi bagian penting dari pelayanan ini.