PONTIANAK POST – Banjir bandang yang menerjang kawasan pesisir Sungai Bakah, Kecamatan Pinoh Selatan, Kabupaten Melawi, tidak hanya merendam permukiman warga. Terjangan arus juga memutus jembatan apung di Dusun Sungai Bakah setelah tumpukan kayu dan material hanyut tersangkut di bagian bawah jembatan.

Kerusakan tersebut mengganggu akses transportasi warga yang mengandalkan jembatan sebagai penghubung antardesa. Untuk mengurangi beban konstruksi dan memulihkan akses, personel Polsek Nanga Pinoh bersama warga Desa Sungai Bakah bergotong royong menyingkirkan material kayu yang terbawa arus.

Advertisement Pembersihan dilakukan secara manual menggunakan peralatan dan sumber daya yang tersedia. Kayu-kayu berukuran besar yang tersangkut di dasar jembatan menjadi salah satu hambatan utama karena menahan aliran air sekaligus menambah tekanan terhadap konstruksi jembatan apung.

Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi melalui Kapolsek Nanga Pinoh Iptu Jamidi membenarkan kegiatan tersebut. Menurut dia, pemindahan material dilakukan untuk mengurangi beban jembatan dan menormalkan lalu lintas warga.

”Kami bersama warga melakukan upaya pemindahan material penghambat arus yang menyangkut di dasar jembatan apung agar beban jembatan dapat dikurangi serta melakukan upaya menormalkan lalu lintas yang melewati jembatan,” ujar Jamidi.

Advertisement Jembatan apung tersebut memiliki peran penting bagi mobilitas masyarakat di kawasan Sungai Bakah. Ketika akses terputus, aktivitas warga yang bergantung pada jalur penghubung itu ikut terganggu. Karena itu, pembersihan material menjadi langkah awal untuk mengurangi hambatan, meski pemulihan akses tetap bergantung pada kondisi dan kelayakan jembatan.

Jamidi mengingatkan warga agar tidak memaksakan diri melintas sebelum kondisi jembatan dipastikan aman. Pemeriksaan terhadap bagian konstruksi dan kondisi arus sungai diperlukan untuk menghindari risiko kecelakaan, terutama apabila masih terdapat material kayu yang tersangkut.

”Kami mengimbau kepada warga yang melintas agar berhati-hati, pastikan keamanan jembatan layak dilalui,” pungkasnya.

Berdasarkan laporan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), banjir bandang di Kabupaten Melawi terjadi pada Senin (16/11) sekitar pukul 08.15 WIB. Hujan berintensitas tinggi menyebabkan debit air meningkat hingga Sungai Bakah dan Sungai Mangat meluap.