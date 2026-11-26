Material longsor berupa tanah dan batu yang menutupi akses jalan di Dusun Bodong Desa Lihai dibersihkan oleh personel Polsek Menukung, Babinsa Koramil 12015/18 Menukung, Rabu (25/11/26).

Advertisement PONTIANAK POST – Material tanah dan batu longsor menutup akses jalan di Dusun Bodong, Desa Lihai, Kecamatan Menukung, Kabupaten Melawi. Personel Polsek Menukung bersama TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan warga bergotong royong membersihkan material longsor, Rabu (25/11).

Pembersihan dilakukan secara manual menggunakan peralatan sederhana. Meski tanpa alat berat, seluruh material yang menutup jalan berhasil disingkirkan sehingga akses penghubung dusun kembali dapat dilalui masyarakat.

Kapolres Melawi AKBP Askhabul Kahfi melalui Kapolsek Menukung Iptu Suyono mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang akses jalannya terganggu akibat longsor.

Advertisement “Bakti sosial yang kami lakukan merupakan wujud kepedulian sekaligus upaya membuka kembali akses jalan penghubung dusun di Desa Lihai,” ujarnya.

Suyono mengapresiasi keterlibatan seluruh pihak dalam proses pembersihan. Dia juga mengingatkan masyarakat agar berhati-hati saat melintasi jalan tersebut karena kondisi jalur menurun.