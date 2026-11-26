PONTIANAK POST – Banjir yang sempat merendam sejumlah desa di Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, mulai surut. Aktivitas masyarakat dan kendaraan darat kini kembali berjalan normal setelah debit air sungai menurun.

Kapolsek Kota Baru Iptu Edi Herianto mengatakan, penurunan debit air terpantau saat personel melakukan pengecekan dan patroli di wilayah terdampak, Kamis (26/11/2026).

Advertisement Pemantauan dilakukan di sejumlah titik rawan banjir, termasuk Desa Bata Luar dan Desa Bina Jaya.

Menurut Edi, banjir sebelumnya dipicu hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Kecamatan Tanah Pinoh dan Tanah Pinoh Barat hampir setiap hari.

“Berdasarkan hasil monitoring, kondisi air saat ini sudah berangsur surut. Aktivitas masyarakat maupun kendaraan darat juga telah kembali berjalan normal,” ujarnya.

Advertisement Meski kondisi membaik, polisi tetap memantau perkembangan debit air untuk mengantisipasi banjir susulan jika hujan deras kembali terjadi.

Edi mengimbau warga yang tinggal di bantaran sungai dan kawasan rawan longsor tetap waspada terhadap perubahan cuaca.

Warga juga diminta segera melapor kepada polisi atau perangkat desa jika debit air meningkat signifikan atau muncul kondisi yang membahayakan keselamatan.