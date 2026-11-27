PONTIANAK POST – Sebanyak 24 perempuan dari tujuh kelompok dan komunitas di Kabupaten Melawi mengikuti Pelatihan Kepemimpinan dan Advokasi Perempuan Akar Rumput yang digelar Gemawan bersama SUAR dan Benih di Aula Kantor SUAR, Nanga Pinoh, 24–25 November 2026.

Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kepemimpinan kolektif perempuan dalam tata kelola lahan, hutan, dan iklim, sekaligus mendorong keterlibatan mereka dalam pengambilan keputusan dan advokasi kebijakan pembangunan.

Peserta berasal dari Kelompok Perempuan Asam Maram, Kelompok Wanita Tani (KWT) Kampung Kebebu, Komunitas Perempuan Tangguh Manggala, Masyarakat Hukum Adat (MHA) Birapati, KUPS Akia Laga Landau Garung, KWT Tanjung Sari, dan Komunitas Kopi Liberika Dusun Sebaju.

Koordinator Training and Learning Center (TLC) Gemawan, Arniyanti, mengatakan perempuan memiliki pengetahuan dan pengalaman penting dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, kontribusi tersebut belum sepenuhnya diakui dalam proses pengambilan keputusan maupun program pembangunan.

Advertisement “Dalam kehidupan sehari-hari, perempuan terlibat langsung dalam kegiatan pertanian, pengelolaan hasil hutan, pemeliharaan sumber pangan keluarga, serta menjaga keberlanjutan lingkungan di wilayahnya,” ujarnya.

Menurut Arniyanti, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap lahan, sumber daya produktif, informasi, dan ruang pengambilan keputusan.

Bahkan, identitas perempuan sebagai petani kerap belum tercatat dalam administrasi maupun program pembangunan desa.

Ia menilai penguatan kapasitas perempuan tidak cukup dilakukan melalui peningkatan keterampilan individu dan pengembangan usaha ekonomi.

Diperlukan kepemimpinan kolektif untuk membangun kesadaran kritis, memperkuat posisi tawar, serta mendorong perempuan terlibat dalam pengambilan keputusan dan perubahan kebijakan.