Kecelakaan Motor di Sungai Kunyit Mempawah, Dua Remaja Tewas dan Satu Luka Berat

PONTIANAK POST – Kecelakaan lalu lintas tunggal terjadi di Jalan Baru Desa Sungai Bundung Laut, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Sabtu (24/10) sekitar pukul 22.35 WIB. Dua remaja meninggal dunia dan satu lainnya mengalami luka berat dalam insiden itu.

Piket Perwira Pengawas (Pawas), Ipda Yogi Permana, dalam laporan kejadian menyebutkan, sepeda motor tersebut dikendarai Faiz Wahyudi, dengan dua orang penumpang, yakni Alifi Nailul Autor dan Muhammad Irfanshah.

“Sepeda motor Honda Mio tanpa nomor polisi tersebut datang dari arah Singkawang menuju Pontianak. Saat melintas di Jalan Baru Desa Sungai Bundung Laut, kendaraan menabrak beton pembatas jalan,” kata Ipda Yogi Permana.

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Berdasarkan laporan tersebut, kecelakaan diduga terjadi ketika sepeda motor melaju dengan kecepatan tinggi. Minimnya penerangan di ruas jalan itu juga disebut sebagai salah satu faktor yang diduga berkontribusi terhadap kecelakaan.

“Dugaan sementara, kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi dan kondisi penerangan jalan yang kurang memadai. Namun, penyebab pasti kejadian perlu dipastikan melalui penanganan lebih lanjut,” ungkapnya.

Advertisement Akibat kecelakaan tersebut, Faiz mengalami patah pergelangan tangan kanan, patah paha kanan, luka robek pada dagu, serta pendarahan di bagian mulut dan hidung. Ia meninggal dunia dalam perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Penumpang lainnya, Alifi Nailul Autor, juga meninggal dunia dalam perjalanan. Korban mengalami luka robek pada dagu, lebam di wajah, luka lecet pada kaki, serta pendarahan dari mulut, telinga, dan hidung. Sementara itu, Muhammad Irfanshah mengalami patah tulang pipi dan rahang. Setelah mendapatkan pertolongan pertama di Puskesmas Sungai Duri, korban dirujuk ke RS Rubini untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut.

Petugas turut mengamankan satu unit sepeda motor Honda Mio tanpa nomor polisi sebagai barang bukti dalam penanganan kecelakaan tersebut.