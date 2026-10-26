Pengurus DPC PKB Mempawah Dikukuhkan, Wabup Juli Suryadi Imbau Politik Santun

PONTIANAK POST – Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi mengimbau partai politik terus mengedepankan pendidikan politik yang santun dan dewasa. Ini dilakukan dengan menjunjung tinggi etika, serta menghindari provokasi, hoaks, dan politik identitas yang berpotensi memecah belah masyarakat.

"Partai politik memiliki peran strategis sebagai wadah aspirasi masyarakat, tempat kaderisasi calon pemimpin, serta mitra pemerintah. Sinergi ini sangat diperlukan untuk menjaga stabilitas daerah sekaligus mendorong pembangunan," ujar Juli saat menghadiri pengukuhan pengurus Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Mempawah masa bakti 2026–2031 di Mempawah Convention Center (MCC), Jumat (23/10). Prosesi pengukuhan pengurus DPC PKB Mempawah periode 2026–2031 tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPW PKB Kalbar, H. Mulyadi Tawik, dan turut dihadiri perwakilan KPU Mempawah, Bawaslu, jajaran pengurus partai politik lain, serta tokoh masyarakat setempat.

Juli menegaskan bahwa agenda pengukuhan pengurus parpol bukan sekadar seremoni pergantian struktur organisasi, melainkan momentum strategis untuk konsolidasi internal dan menyatukan langkah demi pembangunan daerah.

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Ia berpesan kepada jajaran pengurus PKB Mempawah yang baru dilantik agar selalu menjadikan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama. Menurutnya, kontribusi nyata politik harus dirasakan langsung oleh publik melalui peningkatan kesejahteraan dan kualitas pelayanan.