Polres Mempawah Gelar Operasi Patuh Kapuas 2026, Sasar Pelanggaran dan Tekan Kecelakaan

PONTIANAK POST — Polres Mempawah menggelar apel pasukan Operasi Patuh Kapuas 2026 di Halaman Mapolres Mempawah, Senin (26/10). Operasi yang dipimpin langsung oleh Kapolres Mempawah, AKBP Ade Chandra Capa Yanto, ini akan berlangsung selama 14 hari hingga 8 November mendatang guna menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas.

Membacakan amanat Kapolda Kalbar, Kapolres Ade Chandra menegaskan bahwa operasi ini mengusung tema “Polisi Bersama Masyarakat Mewujudkan Lalu Lintas yang Tertib, Aman dan Berkeselamatan”. Pihaknya menyoroti sejumlah pelanggaran utama yang kerap memicu kecelakaan, seperti tidak memakai helm, melawan arus, hingga pengendara di bawah umur.

“Operasi Patuh Kapuas tahun lalu mencatat 6.204 pelanggaran dengan 14 kejadian kecelakaan. Keberhasilan operasi ini tidak diukur dari banyaknya tilang, melainkan kemampuan kita mencegah kecelakaan dan mengurangi fatalitas korban,” ujar Ade Chandra.

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Ia memaparkan, Polda Kalbar mengerahkan total 510 personel yang didukung lima langkah strategis, mulai dari deteksi dini, edukasi keselamatan berkendara (safety riding), penegakan hukum humanis secara profesional, hingga komunikasi publik yang efektif.

Sementara itu, Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, yang turut hadir dalam apel tersebut mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan keselamatan berlalu lintas sebagai kebutuhan utama, bukan sekadar kewajiban.