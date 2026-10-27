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Mempawah

PT BAI dan Pejuang Mempawah Gelar Media Gathering, Bersihkan Pesisir Pulau Temajo

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Deputy Head Government Relations & Corporate Communication PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) Yan Eka Milleza (dua dari kiri) bersama wartawan Pejuang Mempawah saat kegiatan media gathering di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Jumat (23/10) dan Sabtu (24/10).
Deputy Head Government Relations & Corporate Communication PT Borneo Alumina Indonesia (BAI) Yan Eka Milleza (dua dari kiri) bersama wartawan Pejuang Mempawah saat kegiatan media gathering di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Kabupaten Mempawah, Jumat (23/10) dan Sabtu (24/10).

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PONTIANAK POST – Hubungan harmonis dengan insan pers menjadi pilar penting dalam membangun komunikasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan di daerah. Demikian diungkapkan Deputy Head Government Relations & Corporate Communication PT Borneo Alumina Indonesia (BAI), Yan Eka Milleza saat kegiatan media gathering bersama Perkumpulan Jurnalis Galaherang (Pejuang) Mempawah di Pulau Temajo, Kecamatan Sungai Kunyit, Jumat (23/10) hingga Sabtu (24/10).

“Melalui kegiatan ini, kami berharap hubungan dan komunikasi antara PT BAI dengan rekan media semakin erat. Tidak hanya penyampaian informasi, tetapi juga membangun pemahaman bersama agar komunikasi berjalan berkesinambungan,” ujar Yan Eka Milleza.

Ketua Pejuang Mempawah, Dian Sastra, menyambut positif agenda kebersamaan tersebut. Menurutnya, media gathering di alam pesisir ini menjadi sarana efektif mempererat silaturahmi sekaligus membangun hubungan profesional yang dilandasi keterbukaan.

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“Hubungan profesional yang baik harus dibangun melalui komunikasi, keterbukaan, dan saling memahami. Dengan demikian, kemitraan yang terjalin bisa memberikan manfaat bagi kedua belah pihak,” kata Dian.

Selain memperkuat komunikasi kelembagaan, kegiatan ini diisi aksi nyata kepedulian lingkungan. Para peserta melakukan kerja bakti membersihkan kawasan pesisir Pulau Temajo serta memasang plang imbauan edukatif guna menjaga kelestarian objek wisata tersebut. Rangkaian acara ditutup dengan outbound, wisata air, malam ramah tamah BBQ, dan pembersihan lokasi sebelum kembali ke Mempawah. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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