Ular Siak Permudah Dokumen Kependudukan di Mempawah, Bayi Baru Lahir Dapat Akta hingga KIA

PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mempermudah akses dokumen administrasi kependudukan (adminduk) bagi seluruh masyarakat, termasuk yang berada di kawasan pesisir dan perairan.

“Bagi masyarakat yang melahirkan di rumah sakit, pengurusan dokumen langsung dibantu petugas di RSUD dr. Rubini. Namun, bagi warga pesisir atau perairan yang terkendala jarak, kita terapkan sistem jemput bola. Begitu ada informasi dari desa, RT, maupun lurah, petugas langsung bergerak agar hak identitas anak tetap terpenuhi,” ujar Juli dalam paparan dan evaluasi inovasi daerah di Gedung Mempawah Command Center (MCC).

Juli menjelaskan, kemudahan tersebut diwujudkan melalui inovasi Pulang Lahir Siap Bawa Akta (Ular Siak ), hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) bersama RSUD dr. Rubini Mempawah. Lewat program ini, ibu melahirkan di RSUD dr. Rubini dapat langsung membawa pulang akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), dan Kartu Keluarga (KK) baru secara gratis.

Advertisement Baca Juga: 15 Pasangan Khonghucu di Pontianak Catat Akta Perkawinan, Beri Kepastian Hukum bagi Keluarga

Ke depan, Pemkab Mempawah berencana memperluas jangkauan kolaborasi Ular Siak ke seluruh puskesmas dan klinik persalinan swasta agar akses layanan adminduk semakin merata sejak bayi dilahirkan.

Inovasi ini terbukti mendongkrak capaian adminduk daerah. Pada 2025, kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–18 tahun di Kabupaten Mempawah menembus 99,91 persen, sementara kepemilikan KIA mencapai 94,08 persen.