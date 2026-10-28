FKUB Mempawah Serahkan Rekomendasi Masjid Annur Opu Daeng Menambon di Kodaeral XII

PONTIANAK POST — Setelah melalui proses verifikasi faktual, Masjid Annur Opu Daeng Menambon di Komplek Markas Komando Daerah Maritim (Kodaeral) XII di Desa Wajok Hilir, menerima rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Mempawah.

Secara simbolis, rekomendasi tersebut diserahkan langsung Ketua FKUB Mempawah, Askandar kepada Wakil Komandan Kodaeral XII, Laksma TNI Fajar Rusdianto, Senin (26/10). Penyerahan ini turut dirangkai dengan penyerahan Al-Qur'an dan perangkat ibadah oleh Wakil Ketua DMI Mempawah, Ustaz Shalihin.

Wakil Sekretaris FKUB Mempawah, Ustaz Muhardi, menjelaskan bahwa rekomendasi ini diterbitkan setelah melalui proses verifikasi faktual berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 Tahun 2006. Menurutnya, rekomendasi FKUB memiliki empat fungsi. Yakni, fungsi legalitas dan verifikasi teknis. Fungsi ini menjadi salah satu syarat wajib bersama rekomendasi Kemenag yang mesti dipenuhi panitia pembangunan untuk memperoleh IMB atau PBG rumah ibadah.

Advertisement Baca Juga: FKUB Mempawah Bahas Kepengurusan Baru 2026–2031, Perkuat Dialog dan Kerukunan Antarumat Beragama

Fungsi saluran aspirasi sebagai instrumen resmi untuk menyalurkan keluhan, harapan, dan kebutuhan organisasi masyarakat keagamaan langsung ke meja pengambil kebijakan. Fungsi mediasi dan deteksi dini yang merupakan filter sosial untuk menilai kesiapan lingkungan setempat terhadap rencana pendirian rumah ibadah, guna meminimalkan potensi gesekan horisontal. Terakhir, fungsi penasihat kebijakan (advokasi), yang memberikan masukan strategis berbasis kondisi riil di lapangan agar regulasi daerah yang diterbitkan tetap menjaga keseimbangan hak-hak beragama.