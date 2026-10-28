Polres Mempawah Tangkap Tiga Terduga Pelaku Penodongan Pedagang di Taman Bestari

PONTIANAK POST — Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Mempawah bergerak cepat membekuk tiga orang pelaku penodongan terhadap seorang pedagang asal Sungai Pinyuh bernama Bambang Mulyono (35). Korban sebelumnya sempat dicegat tiga Orang Tak Dikenal (OTK) saat melintas di Taman Bestari, Jalan Daeng Menambon, Kota Mempawah, Jumat (23/10) dini hari.

Kasat Reskrim Polres Mempawah, Iptu Eric Ibrahim Pattimura, membenarkan peristiwa tersebut. Ia menjelaskan, aksi kriminal itu bermula ketika korban hendak memanen ikan di Desa Sejegi. Di tengah perjalanan, tiga pelaku mencegat korban menggunakan ancaman balok kayu sepanjang setengah meter dan merampas ponsel serta uang tunai.

“Pelaku sempat berusaha merampas sepeda motor korban, namun gagal karena korban berteriak minta tolong dan warga sekitar datang membantu hingga para pelaku kabur,” ujar Eric, Senin (26/10).

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Menindaklanjuti laporan korban, Unit Jatanras Polres Mempawah langsung melakukan penyelidikan mendalam dan berhasil mengidentifikasi ketiga pelaku berinisial WA alias Aliong (34), SD alias Surya (42), dan SON (28).

Petugas pertama kali menangkap WA di kediamannya, disusul penangkapan SD saat sedang menjaga parkiran di Pasar Mempawah. Berdasarkan pengembangan dari kedua pelaku, polisi kemudian memburu pelaku terakhir, SON, yang bersembunyi di wilayah Kecamatan Pontianak Barat.