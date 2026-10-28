Pemkab Mempawah Matangkan RAPBD 2027, Erlina Tekankan Efektivitas dan Efisiensi Anggaran

PONTIANAK POST — DPRD Mempawah menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban Bupati Mempawah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Tahun Anggaran 2027 di Gedung DPRD Mempawah, Senin (26/10) siang. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mempawah, Safruddin Asra, serta dihadiri Bupati Erlina dan Wakil Bupati Juli Suryadi Burdadi.

Dalam rapat tersebut, Bupati Mempawah, Erlina membacakan tanggapan atas berbagai pertanyaan dan masukan fraksi dewan. Salah satunya mengenai penekanan agar penyusunan APBD senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan guna menjamin keselarasan perencanaan, penganggaran, serta tertib administrasi.

“Kami sependapat, RAPBD 2027 disusun dengan berpedoman pada aturan perundang-undangan, salah satunya Keputusan Mendagri Nomor 050-5589 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Mendagri Nomor 900.1-861 Tahun 2026,” ujar Erlina.

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Erlina menilai pembahasan APBD 2027 memiliki arti yang sangat strategis bagi kelanjutan pembangunan daerah. Oleh karena itu, ia mengimbau agar proses pembahasan berjalan cermat dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi anggaran demi kepentingan masyarakat Mempawah.