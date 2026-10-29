Pemkab Mempawah Siapkan Normalisasi Sungai dan Sarana Evakuasi untuk Antisipasi Banjir

PONTIANAK POST – Pemerintah Kabupaten Mempawah memastikan kesiapannya dalam penanganan dan penanggulangan ancaman bencana banjir di masyarakat. Bahkan, sejumlah agenda penataan kawasan hingga penyediaan sarana penanggulangan banjir akan dilaksanakan pada tahun 2027.

“Pada Tahun Anggaran 2027, pemerintah daerah telah menganggarkan kegiatan normalisasi atau restorasi sungai di Kecamatan Mempawah Hilir dan Sungai Pinyuh,” ungkap Bupati Mempawah, Erlina dalam Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Mempawah dengan agenda tanggapan atau jawaban Bupati Mempawah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD mengenai Raperda APBD TA 2027, Senin (26/10) di Gedung DPRD Mempawah.

Erlina menyebut, persoalan genangan di kawasan permukiman perlu ditangani melalui pembenahan saluran air dan pemeliharaan aliran sungai. Langkah itu dinilai penting untuk mengurangi potensi banjir sekaligus menjaga kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat.

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“Normalisasi parit menjadi salah satu bagian dari penanganan yang perlu dilakukan secara terencana, agar fungsi drainase tetap berjalan dengan baik, terutama ketika curah hujan meningkat,” pendapatnya.

Disamping itu, lanjut Erlina, Pemerintah Kabupaten Mempawah juga menyiapkan rencana strategis untuk mengantisipasi kemungkinan bencana banjir di masyarakat. Salah satunya, memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat, latihan penanggulangan bencana, hingga dukungan peralatan untuk mendeteksi potensi banjir lebih awal.

Advertisement “Pemerintah daerah juga merencanakan dukungan sarana dan prasarana kesiapsiagaan, kegiatan pencarian dan evakuasi korban, serta penyediaan logistik kebencanaan apabila terjadi keadaan darurat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Erlina menyebut penanganan banjir tidak hanya bergantung pada pembenahan fisik saluran air, tetapi juga membutuhkan kesiapan personel, peralatan, dan masyarakat dalam menghadapi situasi bencana.