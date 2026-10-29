Imigrasi Mempawah Periksa 24 WNA Kapal MT Sea Fortune di Pelabuhan Kijing

PONTIANAK POST – Sebanyak 24 awak kapal asing yang berada di atas kapal MT Sea Fortune berbendera Hongkong menjalani pemeriksaan keimigrasian di Dermaga Pelabuhan Kijing, Kabupaten Mempawah, Selasa (27/10).

Pemeriksaan yang dilaksanakan Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah itu bertujuan memastikan kesesuaian identitas awak kapal dengan dokumen perjalanan yang dimiliki, sekaligus mendukung pelaksanaan pengawasan keimigrasian di wilayah kerja setempat.

Kepala Subseksi Lalu Lintas dan Izin Tinggal Keimigrasian (Lalintalkim) Kantor Imigrasi Kelas III TPI Mempawah, Dwi Septianto, memimpin langsung kegiatan yang dimulai sekitar pukul 10.30 WIB tersebut bersama petugas imigrasi dan perwakilan instansi terkait.

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Dwi menjelaskan, pemeriksaan dilakukan dengan meneliti daftar awak kapal, dokumen pendukung keimigrasian, serta mencocokkan identitas setiap kru dengan paspor masing-masing.

“Pemeriksaan keimigrasian terhadap MT Sea Fortune dilakukan dengan memeriksa daftar awak kapal, dokumen pendukung keimigrasian, serta mencocokkan identitas setiap kru dengan dokumen perjalanan berupa paspor,” ujarnya.

Advertisement Dari hasil pendataan, tercatat 24 awak kapal dengan komposisi 17 warga negara China, tiga warga negara India, dan empat warga negara Myanmar.

Untuk memastikan kesesuaian data, petugas memeriksa awak kapal satu per satu dengan mencocokkan informasi dalam daftar kru terhadap dokumen perjalanan yang ditunjukkan. Seluruh rangkaian pemeriksaan berlangsung hingga pukul 12.00 WIB.