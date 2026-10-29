Peringati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Bupati Erlina Ajak Generasi Muda Berjiwa Patriotik

PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Mempawah menggelar upacara bendera peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98 di Halaman Kantor Bupati Mempawah, Rabu (28/10). Upacara berlangsung khidmat dipimpin langsung oleh Bupati Mempawah, Erlina, serta dihadiri jajaran Forkopimda, organisasi kepemudaan (OKP), hingga pelajar.

Membacakan sambutan tertulis Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Erlina menegaskan bahwa semangat ikrar pemuda 98 tahun lalu harus terus hidup dalam karakter setiap generasi penerus bangsa. Menurutnya, kemajuan sejati bukan sekadar teknologi atau pembangunan fisik, melainkan karakter manusia yang mencintai tanah air dan peduli sesama.

“Kita harus membentuk generasi masa depan yang patriotik, gigih, dan berempati. Patriotik dalam pengabdian dan tindakan nyata, gigih saat menghadapi kesulitan, serta berempati dengan tidak berpaling ketika rakyat membutuhkan pertolongan,” tegas Erlina.

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Ia menambahkan, kemajuan tanpa nilai kemanusiaan bukanlah kemajuan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, generasi muda diajak untuk berani memimpin sekaligus bersedia melayani demi membangun masa depan bangsa bersama-sama.

“Masa depan bangsa bukan hanya sesuatu yang akan kita temui, melainkan sesuatu yang sedang kita bangun bersama hari ini,” pungkas Erlina. (wah)