Pemkab Mempawah Siapkan Bonus Rp500 Juta untuk Atlet Berprestasi di Porprov XIV Kalbar

PONTIANAK POST — Pemerintah Kabupaten Mempawah mengucurkan anggaran sebesar Rp500 juta untuk bonus atlet berprestasi dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalbar di Pontianak.

“Total anggaran yang dialokasikan Pemkab Mempawah untuk mendukung pengembangan olahraga sebesar Rp1,9 miliar,” ujar Bupati Mempawah, Erlina disela-sela pelepasan kontingen Porprov Kabupaten Mempawah, Rabu (28/10) di Kantor Bupati Mempawah.

Dari anggaran tersebut, sebesar Rp 700 juta untuk pembinaan cabang olahraga melalui APBD TA 2026, Rp 700 juta untuk Porprov melalui APBD Perubahan TA 2026, serta Rp 500 juta untuk bonus atlet berprestasi.

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“Inilah wujud komitmen dan dukungan Pemkab Mempawah terhadap pembinaan dunia olahraga,” tegas Erlina.

Karena itu, Erlina minta agar seluruh atlet Kabupaten Mempawah berjuang maksimal dan mengerahkan kemampuan terbaiknya guna mencapai prestasi membanggakan di ajang Porprov XIV Kalbar.

Advertisement “Jangan pernah kalah sebelum bertanding. Fokuslah pada proses dan apa yang telah dilatih. Lakukan yang terbaik di setiap pertandingan, dan biarkan hasil mengikuti kerja keras kalian,” pesan Erlina.

Ia juga meminta seluruh kontingen menjaga kekompakan, menjunjung tinggi sportivitas, serta membawa nama baik Kabupaten Mempawah selama kompetisi berlangsung. Erlina mengapresiasi peran pelatih dan ofisial dalam mempersiapkan atlet, baik dari segi teknik, fisik, maupun mental bertanding.