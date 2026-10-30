Kirim 672 Atlet ke Porprov XIV Kalbar, Mempawah Targetkan Prestasi Membanggakan

PONTIANAK POST — Kabupaten Mempawah melepas sebanyak 672 atlet terbaik untuk bertanding pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalbar 2026 di Pontianak, pada 7 hingga 14 November mendatang.

“Seluruh atlet yang dikirim terdiri atas 440 pria dan 232 wanita yang akan bertanding di 43 cabang olahraga, dengan didampingi 184 pelatih dan ofisial,” ujar Bupati Mempawah, Erlina saat acara seremonial pelepasan kontingen di Aula Kantor Bupati Mempawah, Rabu (28/10).

Erlina menegaskan para atlet merupakan orang-orang pilihan yang memanggul kebanggaan daerah, sehingga diminta bertanding tanpa rasa terbebani atau minder.

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“Siapa pun lawan yang dihadapi, di atas arena semua memiliki peluang yang sama. Jangan pernah kalah sebelum bertanding. Raihlah kemenangan dengan cara jujur dan ksatria, serta tunjukkan bahwa orang Mempawah beradab dan menjunjung tinggi sportivitas,” ujar Erlina.

Sementara itu, Ketua KONI Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, menekankan bahwa Porprov merupakan panggung pembuktian atas pembinaan dan latihan keras yang telah dijalani para atlet.