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Mempawah

Wisuda ke-IX STAI Mempawah, Wabup Juli Ajak Sarjana Berkontribusi Bangun Daerah

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Wabup Mempawah, Juli Suryadi Burdadi menghadiri wisuda STAI Mempawah.
Wabup Mempawah, Juli Suryadi Burdadi menghadiri wisuda STAI Mempawah.

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PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menekankan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan, kemampuan beradaptasi, serta integritas moral dan spiritual di tengah era transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Menurutnya, dunia kerja saat ini menuntut lulusan yang memiliki kemampuan berpikir kritis serta landasan nilai keislaman yang kokoh.

"Dunia kerja saat ini tidak hanya mencari individu yang pintar secara akademis, tetapi mereka yang memiliki kemampuan berpikir kritis, adaptabilitas yang tinggi, serta integritas moral dan spiritual yang kokoh," ujarnya saat menghadiri Sidang Senat Terbuka Wisuda ke-IX Program Strata Satu (S1) STAI Mempawah Tahun Akademik 2026/2027 di Auditorium BP2TD Mempawah, Kamis (29/10).

Juli mengajak para lulusan Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah untuk menjadi agen perubahan yang siap berkontribusi nyata terhadap kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

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"Mudah-mudahan pencapaian ini menjadi awal bagi para lulusan untuk mengembangkan potensi diri sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Mempawah," harap Juli.

Ia juga mengingatkan agar para sarjana baru tidak berhenti belajar, senantiasa meningkatkan literasi digital, serta mengabdikan ilmu yang diperoleh untuk kepentingan masyarakat luas.

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"Ilmu yang dimiliki hendaknya tidak hanya dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, tetapi juga menjadi sarana pengabdian kepada masyarakat," pungkasnya.

Sidang senat terbuka ini turut dihadiri oleh Kepala Kantor Kemenag Mempawah Ikhwan Pohan, jajaran Forkopimda, kepala OPD, Ketua Yayasan Asmaul Husna, serta civitas akademika dan orang tua wisudawan. (wah)

 

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Editor : Rafael B. Junior
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