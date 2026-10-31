Peringati HSP ke-98, SD Negeri 19 Sungai Kunyit Buka Ruang Potensi dan Kreativitas Siswa

PONTIANAK POST — SD Negeri 19 Sungai Kunyit menggelar serangkaian kegiatan edukatif dan kreatif dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-98, Kamis (29/10). Acara yang diawali dengan upacara khidmat tersebut dilanjutkan dengan karnaval pakaian adat nusantara hingga berbagai ajang perlombaan siswa.

Kepala SD Negeri 19 Sungai Kunyit, Nurhafizah, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi wadah penting untuk menggali serta mengembangkan potensi, bakat, dan keberanian para peserta didik sejak dini.

“Ternyata banyak potensi yang dimiliki siswa ketika mereka diberikan ruang dan kesempatan untuk berekspresi. Melalui kegiatan ini, kita menanamkan semangat kebersamaan, saling menghargai, dan keberanian untuk berprestasi sesuai dengan potensi masing-masing,” ujar Nurhafizah.

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Ia menambahkan, momentum Sumpah Pemuda diharapkan mampu membentuk karakter generasi muda yang percaya diri dan berjiwa nasionalis.

“Melalui semangat Sumpah Pemuda, diharapkan tumbuh generasi muda yang bersatu dalam keberagaman, percaya diri dalam berkarya, dan bersemangat meraih prestasi demi masa depan bangsa yang lebih baik,” tegasnya.

Advertisement Sementara itu, Ketua Panitia Tri Yuliansyah menjelaskan bahwa rangkaian acara dirancang tidak hanya untuk mengasah kreativitas dan kemampuan literasi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kebangsaan.

“Berbagai kegiatan ini ditujukan untuk menanamkan nilai-nilai persatuan, cinta tanah air, semangat kebangsaan, serta menumbuhkan rasa percaya diri dan kreativitas bagi peserta didik sejak dini,” kata Tri.