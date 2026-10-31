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Mempawah

Porprov XIV Kalbar, 672 Atlet Mempawah Diminta Jaga Sportivitas dan Nama Baik Daerah

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Ketua KONI Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra memberikan sambutan saat pelepasan kontingen Porprov Kabupaten Mempawah di Balairung Setia Kantor Bupati.
Ketua KONI Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra memberikan sambutan saat pelepasan kontingen Porprov Kabupaten Mempawah di Balairung Setia Kantor Bupati.

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PONTIANAK POST — Ketua KONI Kabupaten Mempawah, Safruddin Asra, menegaskan bahwa keikutsertaan ratusan atlet dalam ajang Porprov XIV Kalbar bukan sekadar berburu medali, melainkan momentum penting untuk membuktikan keberhasilan pembinaan olahraga daerah yang telah melalui proses panjang.

“Atas nama pribadi dan pengurus KONI, saya menyampaikan apresiasi dan rasa bangga kepada seluruh atlet, pelatih dan official yang telah bekerja keras mempersiapkan diri. Kalian adalah putra dan putri terbaik Kabupaten Mempawah yang terpilih untuk mewakili daerah di ajang tertinggi olahraga tingkat provinsi,” ungkap Safruddin saat pelepasan kontingen di Aula Kantor Bupati Mempawah, Rabu (28/10).

Sebanyak 672 atlet terbaik siap memperkuat Kontingen Kabupaten Mempawah untuk berlaga di ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026 yang dihelat di Pontianak pada 7–14 November mendatang. Dalam ajang bergengsi ini, Mempawah akan ambil bagian pada 43 cabang olahraga.

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Safruddin yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Mempawah ini berpesan agar para atlet memanfaatkan kesempatan bertanding untuk menunjukkan perkembangan prestasi sekaligus batu loncatan ke level nasional. Ia juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kehormatan daerah.

“Bertandinglah dengan penuh semangat, pantang menyerah, serta tetap menjunjung tinggi nilai-nilai sportivitas dan kejujuran. Ingatlah, di pundak para atlet terdapat doa, harapan dan kebanggaan seluruh masyarakat Kabupaten Mempawah. Jaga sikap, perilaku dan marwah Kabupaten Mempawah,” tegasnya. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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