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Mempawah

Jalan Rusak di Desa Sejegi Jadi Prioritas, Bupati Mempawah Minta Segera Didata

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Bupati Mempawah, Erlina saat melakukan peninjauan lapangan.
Bupati Mempawah, Erlina saat melakukan peninjauan lapangan.

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PONTIANAK POST – Bupati Mempawah, Erlina turun langsung mengecek kondisi jalan rusak di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kamis (29/10). Pengecekan tersebut merupakan tindaklanjut dari laporan masyarakat yang mengeluhkan kerusakan infrastruktur dilingkungannya.

Erlina didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Hamdani, Kepala Bapperida Ami Febrianto, serta Camat Mempawah Timur Ummu Rachmawati. Erlina menilai, kerusakan infrastruktur jalan menjadi salah satu prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah. Sebab, jalan merupakan akses penting dalam mendukung aktivitas perekonomian masyarakat desa.

“Apalagi, jalan di Desa Sejegi ini sangat strategis karena menjadi akses menuju ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) SPAM PDAM Bemban. Sehingga, kondisinya harus baik dan mendukung aktivitas pengolahan air bersih PDAM,” tegasnya.

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Untuk itu, Erlina mengintruksikan Pemerintah Desa Sejegi agar segera berkoordinasi dengan OPD terkait guna melakukan pendataan serta memperkirakan estemasi kerusakan badan jalan tersebut.

“Saya minta perangkat desa bersama Dinas PUPR segera lakukan pendataan dan perhitungan anggaran untuk perbaikan jalan ini. Setelah perencanaanya ada, nanti akan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ujarnya.

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Lebih lanjut, Erlina berharap dukungan dan kerjasama dari seluruh stakeholder masyarakat dalam merealisasikan program pembangunan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Mempawah. Dia juha meminta masyarakat berpartisipasi aktif menjaga dan memelihara hasil pembangunan dilingkungannya. Supaya, pembangunan yang ada dapat terjaga dengan baik hingga mendukung berbagai aktivitas dan rutinitas masyarakat.

“Setelah pembangunan terealisasi, kami minta masyarakat turut merawat dan menjaganya. Supaya, pembangunan tersebut dapat terus digunakan untuk melayani masyarakat,” pungkasnya. (wah)

 

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Editor : Rafael B. Junior
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