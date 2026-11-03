Wabup Mempawah Lepas Kontingen PGRI Menuju Porsenijar Kalbar 2026

PONTIANAK POST — PGRI Kabupaten Mempawah berpartisipasi dalam ajang Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Kalimantan Barat 2026 di Kota Singkawang yang berlangsung pada 2 hibngga 6 November 2026. Keberangkatan kontingen dilepas Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, Senin (2/11) di Kantor Bupati Mempawah.

Dalam sambutannya, Juli mengapresiasi persiapan PGRI Mempawah dan menegaskan bahwa Porsenijar bukan sekadar ajang berburu gelar, melainkan wadah mempererat silaturahmi serta solidaritas di kalangan guru dan tenaga pendidik.

“Jaga kesehatan, kekompakan, dan sportivitas. Tampilkan kemampuan terbaik dengan menjunjung tinggi kejujuran dan persaudaraan agar menjadi inspirasi dalam memajukan dunia pendidikan,” pesan Juli Suryadi.

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Sementara itu, Ketua Kontingen PGRI Mempawah, Abdul Wahid, memaparkan bahwa kontingennya berlaga pada tiga bidang utama, yaitu olahraga, seni, dan kreativitas pembelajaran mendalam dari jenjang TK hingga SMA.