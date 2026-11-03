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Mempawah

Kwarcab Mempawah Ajak Penggalang dan Penegak Tingkatkan Kemampuan Diri

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma

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Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Mempawah, Darwies Harafat.
Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Mempawah, Darwies Harafat.

PONTIANAK POST — Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Kabupaten Mempawah, Darwies Harafat, mendorong seluruh anggota Pramuka, khususnya golongan Penggalang dan Penegak, untuk meningkatkan kemampuan diri guna meraih tingkatan Pramuka Garuda.

Darwies menjelaskan, pencapaian Pramuka Garuda bukan sekadar bentuk penghargaan atas prestasi, melainkan indikator keberhasilan pembinaan yang mencerminkan kedisiplinan, ketekunan, serta komitmen dalam mengembangkan potensi diri.

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“Pencapaian ini memerlukan proses dan perjuangan yang tidak singkat. Karena itu, saya mengajak anggota Pramuka agar tidak hanya berorientasi pada tingkatan, tetapi juga mampu mengimplementasikan nilai-nilai kepramukaan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Darwies yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Mempawah.

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Ia berpesan agar setiap kegiatan kepramukaan dijadikan sarana pembelajaran untuk membentuk generasi muda yang mandiri, berkarakter, serta bertanggung jawab.

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Bagi anggota yang tengah berproses, Darwies meminta agar tetap bersemangat dan tidak mudah menyerah. Sementara itu, bagi mereka yang telah meraih tingkatan Pramuka Garuda, ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus teladan bagi anggota lainnya untuk memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah.

“Jadilah teladan bagi teman-teman lainnya melalui sikap, perilaku, prestasi, dan pengabdian nyata di tengah masyarakat,” pungkasnya. (*)

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Editor : Rafael B. Junior
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