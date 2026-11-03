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Mempawah

Triathlon Sumbang Medali Pertama Mempawah di Porprov XIV Kalbar 2026

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Darmawan Fadillah (baju putih) foto bersama para pemenang lomba di nomor aquathlon.
Darmawan Fadillah (baju putih) foto bersama para pemenang lomba di nomor aquathlon.

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PONTIANAK POST — Darmawan Fadillah menyumbangkan medali pertama untuk kontingen Kabupaten Mempawah pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalbar 2026 di Pontianak. Turun di nomor aquathlon, siswa SMAN 1 Mempawah Hilir ini berhasil menyabet medali perunggu.

Cabang Olahraga (Cabor) Triathlon Porprov XIV Kalbar memulai pertandingan pada Senin (2/11) pagi di Venue Triathlon Komplek Stadion Sultan Syarif Abdurahman (SSA) Pontianak.

Persaingan di nomor aquathlon berlangsung ketat. Para atlet memulai perlombaan dengan berenang sejauh 700 meter, kemudian dilanjutkan dengan lari sejauh 5 kilometer. Setelah melewati persaingan ketat, Darmawan Fadillah berhasil menyentuh garis finish dan mengamankan medali perunggu untuk kontingen Kabupaten Mempawah. Sementara medali emas dan perak menjadi milik atlet Kubu Raya.

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“Alhamdulillah, Darmawan Fadillah berhasil meraih medali perunggu pada cabor Triathlon, nomor Aquathlon. Ini merupakan medali pertama untuk Mempawah. Terima kasih atas perjuangan dan kerja keras Darmawan yang telah mengharumkan nama daerah,” ucap Pengurus KONI Mempawah, Deky Mulyadi.

Pada ajang Porprov XIV Kalbar 2026 di Pontianak, kontingen Kabupaten Mempawah berkekuatan 672 atlet yang akan bertanding di 43 cabor. Terdiri dari 440 atlet pria dan 232 atlet wanita, serta 184 pelatih dan official. Untuk memotivasi para atlet yang berjuang di Porprov XIV Kalbar, Pemerintah Kabupaten Mempawah mengucurkan anggaran Rp 500 juta untuk bonus atlet berprestasi. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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