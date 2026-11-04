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Mempawah

Atlet Tenis Mempawah Muhammad Fahril Siap Berlaga di Bali Open Piala Gubernur Bali 2026

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Atlet tenis junior Kabupaten Mempawah, Muhammad Fahril Rudiansyah.
Atlet tenis junior Kabupaten Mempawah, Muhammad Fahril Rudiansyah.

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PONTIANAK POST — Atlet tenis junior Kabupaten Mempawah, Muhammad Fahril Rudiansyah, bersiap tampil di ajang Bali Open Turnamen Tennis Piala Gubernur Bali pada 4–13 November 2026. Ajang ini menjadi pengalaman perdana Fahril berlaga di luar Kalimantan Barat untuk membawa nama daerah.

Menghadapi ajang bergengsi tersebut, Fahril telah menjalani persiapan intensif sejak awal Oktober, termasuk melakoni latihan tanding melawan para pemain senior untuk mengasah mental bertanding.

“Persiapannya sudah sejak awal Oktober. Saya rutin latihan single dan bertanding melawan pemain di atas atau senior. Sekarang saya sudah siap 100 persen untuk bertanding di Bali,” tegas Fahril saat ditemui di Lapangan Tenis Mempawah, Minggu (1/11).

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Berbekal tren positif usai menyabet gelar juara pada turnamen tenis di Pontianak baru-baru ini, Fahril optimistis dapat menyumbangkan penampilan terbaiknya di Bali.

Sementara itu, Ketua Persatuan Lawn Tenis Indonesia (PELTI) Kabupaten Mempawah, Dewo Dirgantara, menyatakan dukungan penuh atas keikutsertaan Fahril. Apalagi, Fahril juga merupakan bagian dari skuad tenis Mempawah yang diproyeksikan untuk Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalbar 2026.

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“Kami mendukung penuh Muhammad Fahril. Kesempatan bertanding di level luar daerah sangat penting untuk mengasah jam terbang dan mentalnya, sehingga tim Porprov Mempawah nantinya bisa meraih hasil maksimal,” ujar Dewo. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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