Pengurus DPC GMNI Mempawah 2025–2027 Resmi Dilantik, Perkuat Kaderisasi dan Perjuangan Organisasi

PONTIANAK POST — Pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Mempawah masa bakti 2025–2027 resmi dilantik di Aula Wisma Chandramidi, Senin (2/11). Agenda pelantikan yang dirangkaikan dengan Kaderisasi Tingkat Dasar (KTD) Raya se-Kalimantan Barat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP GMNI, Syamsu Hadi Risyad.

KTD Raya yang diikuti delegasi kader dari Mempawah, Pontianak, Kubu Raya, dan Landak ini menjadi wujud komitmen GMNI dalam mencetak generasi berpikiran kritis serta peka terhadap dinamika sosial masyarakat. Kepengurusan baru DPC GMNI Mempawah juga diharapkan mampu memperkuat peran mahasiswa dalam mengawal berbagai isu lokal.

Wakil Kepala Bidang Kaderisasi DPC GMNI Mempawah, Sunandar, menegaskan bahwa proses pengaderan merupakan aspek vital untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas perjuangan organisasi.

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“Pengaderan sangat dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan regenerasi organisasi. Pelaksanaan KTD Raya ini membuktikan GMNI mampu bersaing, baik dalam kualitas kader maupun tata kelola kegiatan,” ujar Sunandar.

Ia menambahkan, KTD Raya bukan sekadar ruang pembelajaran teknis, melainkan wadah memperkuat eksistensi kader di tengah dinamika organisasi kemahasiswaan.