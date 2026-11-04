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Mempawah

IJW Desak Partai Hanura Beri Sanksi kepada Kadernya yang Jadi Tersangka Kasus Pembakaran Lahan

W
Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Direktur Advokasi IJW Mempawah, Sudianto Nursasi, SH
Direktur Advokasi IJW Mempawah, Sudianto Nursasi, SH

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PONTIANAK POST — Indonesia Justice Watch (IJW) Mempawah mendesak Partai Hanura mengambil sikap tegas terhadap kadernya, Choirussaib, yang menjabat sebagai anggota DPRD Mempawah setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pembakaran lahan oleh Satreskrim Polres Mempawah sejak 8 Oktober lalu.

Direktur Advokasi IJW Mempawah, Sudianto Nursasi, menegaskan publik kini menantikan keputusan partai guna menjaga kredibilitas dan kepercayaannya di mata konstituen.

“Masyarakat sedang menantikan kebijakan Partai Hanura terhadap kadernya yang terjerat kasus pengrusakan lingkungan. Keputusan ini sangat mempengaruhi kredibilitas dan elektabilitas Hanura ke depan. Jika salah mengambil langkah, partai berisiko ditinggalkan konstituennya,” ujar Sudianto, Selasa (3/11).

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Sudianto memprediksi Hanura berpotensi mengambil tindakan tegas berupa pemecatan dan proses Pergantian Antar Waktu (PAW) agar citra partai tidak tercoreng menjelang kontestasi politik mendatang.

Dalam kasus pembakaran lahan di Desa Pasir, Kecamatan Mempawah Hilir ini, Polres Mempawah menetapkan tiga tersangka, yakni Choirussaib sebagai pihak yang menyuruh melakukan, serta dua rekannya berinisial W dan S. Ketiganya dijerat UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar.

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Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, DPC Partai Hanura Kabupaten Mempawah belum memberikan keterangan resmi terkait status hukum kadernya tersebut. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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