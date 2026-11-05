Porprov XIV Kalbar 2026, Atlet Balap Sepeda Mempawah Athaya Aufa Sumbang Medali Emas Perdana

PONTIANAK POST — Kontingen Kabupaten Mempawah akhirnya sukses membukukan medali emas perdana pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Medali emas tersebut dipersembahkan oleh atlet balap sepeda junior, Athaya Aufa Rafiqi, dari nomor Mountain Bike Cross Country Olympic (MTB XCO) di Sirkuit Sultan Syarif Abdurrahman (SSA), Pontianak, Rabu (4/11/2026).

Athaya yang akrab disapa Fiqi tampil gemilang di tengah lintasan basah akibat hujan lebat. Meski rekan setimnya, Alif Fadhil Fauzan, harus tersendat akibat rantai sepeda putus di barisan depan, Fiqi tetap konsisten mendayung hingga menyentuh garis finis pertama.

Manager Cabor Balap Sepeda ISSI Mempawah, Indra Kurniawan, menyampaikan rasa syukur atas pencapaian membanggakan tersebut.

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“Alhamdulillah, kita meraih emas pertama bagi Mempawah. Semoga di nomor berikutnya kita bisa lebih banyak meraih medali,” ungkap Indra.

Tambahan emas ini mendongkrak perolehan sementara Mempawah menjadi satu medali emas dan dua perunggu dari cabang olahraga Sepeda Sport dan Triathlon.

Advertisement Ketua Umum KONI Mempawah, Safruddin Asra, turut menyambut positif keberhasilan tersebut dan berharap torehan ini menjadi pemantik semangat bagi atlet dari cabor lain.