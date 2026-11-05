Erlina Dorong BUMDes dan UMKM Mempawah Berkolaborasi Kembangkan Produk Unggulan Desa

PONTIANAK POST — Ketua Tim Penggerak PKK Kalbar sekaligus Bupati Mempawah, Erlina Ria Norsan menyatakan Mempawah memiliki beragam potensi produk unggulan desa, mulai dari budidaya jahe, ikan nila, peternakan, hingga olahan makanan seperti amplang dan nugget ikan.

“Potensi besar tersebut harus ditransformasikan menjadi kegiatan ekonomi nyata bagi keluarga dan desa,” ujar Erlina saat membuka Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat di Wisma Chandramidi, Mempawah, Selasa (3/11), yang digelar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bekerja sama dengan TP-PKK Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan bertema “Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Produk Unggulan Desa dan Perluasan Pasar” tersebut dilakukan guna memperkuat ekonomi masyarakat desa sekaligus mendongkrak Pendapatan Asli Desa (PADes).

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“Kader PKK melalui kelompok UP2K memiliki peran krusial menggerakkan ekonomi masyarakat. Saya mengajak seluruh pengurus memanfaatkan kesempatan ini untuk memperluas wawasan terkait kualitas produk, pengemasan, hingga strategi pemasaran digital,” ujar Erlina.

Ia juga mendorong terciptanya sinergi kuat antara Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pelaku UMKM. Menurutnya, BUMDes harus berperan sebagai agregator dan distributor produk, bukan menjadi pesaing bagi UMKM lokal.