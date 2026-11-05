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Mempawah

Juli Suryadi Apresiasi Porsenijar PGRI 2026, Dorong Kebersamaan dan Solidaritas Antarpendidik

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Wabup Mempawah, Juli Suryadi foto bersama dalam acara ramah tamah Porsenijar PGRI di Kota Singkawang.
Wabup Mempawah, Juli Suryadi foto bersama dalam acara ramah tamah Porsenijar PGRI di Kota Singkawang.

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PONTIANAK POST  — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi mengapresiasi atas terselenggaranya Porsenijar PGRI. Menurutnya, ajang ini tidak sekadar berfokus pada kompetisi, melainkan sarana memperkuat kebersamaan, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan potensi para guru.

“Porsenijar PGRI memiliki nilai strategis dalam membangun semangat kebersamaan di kalangan tenaga pendidik. Guru tidak hanya berperan mencerdaskan bangsa, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan persatuan,” ujar Juli saat menghadiri acara ramah tamah Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (2/11) malam.

Acara tersebut menjadi ajang strategis untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas antar-tenaga pendidik se-Kalbar. Hadir dalam kegiatan tersebut para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, serta seluruh perwakilan kontingen kabupaten/kota.

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Juli berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti dengan penuh semangat dan kekeluargaan, sehingga para pendidik mampu terus meningkatkan kompetensi serta dedikasinya untuk kemajuan dunia pendidikan di daerah.

“Mudah-mudahan semangat kebersamaan ini semakin kuat, dan para guru terus menginspirasi dalam mendukung kemajuan pendidikan, khususnya di Kabupaten Mempawah dan Kalimantan Barat secara umum,” pungkasnya. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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