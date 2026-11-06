Sambo Mempawah Borong 10 Medali pada Hari Pertama Porprov XIV Kalbar 2026

PONTIANAK POST — Cabang olahraga (cabor) Sambo Kabupaten Mempawah langsung menggebrak pada hari pertama pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Berlaga di GOR Terpadu Komplek Sultan Syarif Abdurrahman (SSA) Pontianak, Rabu (4/11), kontingen Sambo Mempawah sukses memborong 10 medali, terdiri atas lima emas, dua perak, dan tiga perunggu.

Ketua Pengab Sambo Mempawah, Aiptu Norman Hendrie, menyampaikan rasa syukur atas performa impresif anak asuhnya sekaligus menegaskan komitmen tim untuk mengulang sukses empat tahun silam.

"Alhamdulillah, hari pertama kami berhasil meraih 5 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Target kami tentu mempertahankan gelar juara umum seperti Porprov XIII 2022 lalu," ungkap Norman, Rabu malam.

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Lima medali emas Mempawah masing-masing dipersembahkan oleh Ibni Nur Maulidya, Andri Gunawan, Awang Realdi, Budi Utomo, dan Nabila H. Dua perak disumbangkan Mohammad Fajrin dan Ridwansyah, sementara tiga perunggu diraih oleh Wahab, Miya, dan Ivan. Norman pun mengimbau para atlet tidak cepat berpuas diri mengingat kompetisi masih berlangsung.

Secara terpisah, Ketua Umum KONI Mempawah, Safruddin Asra, mengapresiasi tinggi perjuangan atlet Sambo yang berhasil membuka keran medali bagi daerah.