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Mempawah

Revitalisasi Aku Hatinya PKK di Mempawah, Pekarangan Rumah Jadi Sumber Ekonomi Keluarga

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Ketua TP PKK Kalbar, Hj Erlina saat menyerahkan bantuan bibit ikan di Mempawah.
Ketua TP PKK Kalbar, Hj Erlina saat menyerahkan bantuan bibit ikan di Mempawah.

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PONTIANAK POST — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Hj. Erlina menilai pengoptimalan lahan pekarangan rumah menjadi area produktif menjadi strategi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Sekaligus juga mendongkrak kemandirian ekonomi keluarga di Kalimantan Barat,” tegas Erlina saat saat membuka kegiatan Revitalisasi Aku Hatinya PKK Berbasis Tanaman Unggulan Khas Daerah dan Bernilai Ekonomi Tinggi di Wisma Chandramidi Mempawah, Rabu (4/11).

Erlina menekankan bahwa pemanfaatan pekarangan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga, melainkan memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara kreatif.

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“Program Aku Hatinya PKK memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan rumah agar produktif, mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga,” kata Erlina.

Ia menjelaskan, program yang dimotori oleh Pokja III TP PKK ini sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berbasis potensi lokal. Hasil budidaya pekarangan, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka dapat diolah menjadi produk olahan bernilai jual tinggi seperti keripik, selai, dan camilan sehat.

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"Saya yakin perempuan di Kalbar, khususnya Kabupaten Mempawah, dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membangun ketahanan pangan daerah," tambahnya.

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari (4—5 November) ini diselenggarakan atas kerja sama TP PKK Provinsi Kalbar dan TP PKK Kabupaten Mempawah. Agenda tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Mempawah Rosnilawati Juli Suryadi, jajaran Kepala OPD, pengurus Pokja III dari beberapa kabupaten/kota tetangga, serta puluhan pelaku UMKM lokal. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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