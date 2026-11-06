Revitalisasi Aku Hatinya PKK di Mempawah, Pekarangan Rumah Jadi Sumber Ekonomi Keluarga

PONTIANAK POST — Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Barat, Hj. Erlina menilai pengoptimalan lahan pekarangan rumah menjadi area produktif menjadi strategi krusial dalam memperkuat ketahanan pangan.

“Sekaligus juga mendongkrak kemandirian ekonomi keluarga di Kalimantan Barat,” tegas Erlina saat saat membuka kegiatan Revitalisasi Aku Hatinya PKK Berbasis Tanaman Unggulan Khas Daerah dan Bernilai Ekonomi Tinggi di Wisma Chandramidi Mempawah, Rabu (4/11).

Erlina menekankan bahwa pemanfaatan pekarangan bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga, melainkan memiliki potensi ekonomi yang besar jika dikelola secara kreatif.

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“Program Aku Hatinya PKK memberdayakan masyarakat untuk mengoptimalkan lahan pekarangan rumah agar produktif, mendukung ketahanan pangan, sekaligus meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga,” kata Erlina.

Ia menjelaskan, program yang dimotori oleh Pokja III TP PKK ini sejalan dengan agenda Asta Cita pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan berbasis potensi lokal. Hasil budidaya pekarangan, seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman biofarmaka dapat diolah menjadi produk olahan bernilai jual tinggi seperti keripik, selai, dan camilan sehat.

Advertisement "Saya yakin perempuan di Kalbar, khususnya Kabupaten Mempawah, dapat menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan membangun ketahanan pangan daerah," tambahnya.