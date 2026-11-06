Porsenijar PGRI Kalbar 2026, Juli Suryadi Dorong Kebersamaan dan Solidaritas Antarpendidik

PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi mengapresiasi atas terselenggaranya Porsenijar PGRI. Menurutnya, ajang ini tidak sekadar berfokus pada kompetisi, melainkan sarana memperkuat kebersamaan, meningkatkan kreativitas, dan mengembangkan potensi para guru.

“Porsenijar PGRI memiliki nilai strategis dalam membangun semangat kebersamaan di kalangan tenaga pendidik. Guru tidak hanya berperan mencerdaskan bangsa, tetapi juga menjadi teladan dalam menjunjung tinggi sportivitas, disiplin, dan persatuan,” ujar Juli saat menghadiri acara ramah tamah Pekan Olahraga, Seni, dan Pembelajaran (Porsenijar) PGRI Tingkat Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2026 di Aula Kantor Wali Kota Singkawang, Senin (2/11) malam.

Acara tersebut menjadi ajang strategis untuk mempererat silaturahmi dan solidaritas antar-tenaga pendidik se-Kalbar. Hadir dalam kegiatan tersebut para bupati dan wali kota se-Kalimantan Barat, Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, serta seluruh perwakilan kontingen kabupaten/kota.

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Juli berharap seluruh rangkaian kegiatan dapat diikuti dengan penuh semangat dan kekeluargaan, sehingga para pendidik mampu terus meningkatkan kompetensi serta dedikasinya untuk kemajuan dunia pendidikan di daerah.