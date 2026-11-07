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Mempawah

Bupati Erlina Dorong Penguatan Literasi di Mempawah untuk Tingkatkan Daya Saing Masyarakat

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Bupati Mempawah, Erlina memukul gong menandai dibukanya festival literasi.
Bupati Mempawah, Erlina memukul gong menandai dibukanya festival literasi.

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PONTIANAK POST – Bupati Mempawah Hj Erlina menegaskan pentingnya penguatan literasi untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.

Menurut Erlina, literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kecakapan berpikir kritis, memilah informasi digital, serta mengembangkan kreativitas.

“Masyarakat literat adalah masyarakat yang mampu memilah informasi, bijak menggunakan teknologi, dan produktif dalam berkarya,” ujarnya saat membuka Festival Literasi Kabupaten Mempawah 2026 di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Mempawah, beberapa waktu lalu.

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Erlina mengatakan, Pemkab Mempawah berkomitmen meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah. Dia berharap festival tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan budaya baca dan daya cipta masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Literasi, Aswanda, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan perpustakaan, meningkatkan minat baca, serta menumbuhkan budaya literasi. Festival juga diharapkan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat.

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Peserta kegiatan berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pelajar jenjang PAUD hingga perguruan tinggi, guru, komunitas literasi, pegiat budaya, TP PKK, Dharma Wanita, hingga  masyarakat umum. Festival Literasi Mempawah 2026 juga menghadirkan akademisi Universitas Muhammadiyah Pontianak, Forum Indonesia Menulis, Bunda Literasi Kabupaten Mempawah, komunitas literasi, sanggar budaya, komunitas seni, dan grup musik lokal. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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