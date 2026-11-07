Bupati Erlina Dorong Penguatan Literasi di Mempawah untuk Tingkatkan Daya Saing Masyarakat

PONTIANAK POST – Bupati Mempawah Hj Erlina menegaskan pentingnya penguatan literasi untuk membentuk masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan arus informasi.

Menurut Erlina, literasi tidak lagi sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kecakapan berpikir kritis, memilah informasi digital, serta mengembangkan kreativitas.

“Masyarakat literat adalah masyarakat yang mampu memilah informasi, bijak menggunakan teknologi, dan produktif dalam berkarya,” ujarnya saat membuka Festival Literasi Kabupaten Mempawah 2026 di halaman Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Mempawah, beberapa waktu lalu.

Advertisement Baca Juga: Porprov XIV Kalbar, 672 Atlet Mempawah Diminta Jaga Sportivitas dan Nama Baik Daerah

Erlina mengatakan, Pemkab Mempawah berkomitmen meningkatkan minat baca dan indeks literasi masyarakat sebagai fondasi pembangunan daerah. Dia berharap festival tersebut menjadi momentum untuk membangkitkan budaya baca dan daya cipta masyarakat melalui kolaborasi berbagai pihak.

Sementara itu, Ketua Panitia Festival Literasi, Aswanda, mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mempromosikan perpustakaan, meningkatkan minat baca, serta menumbuhkan budaya literasi. Festival juga diharapkan memperkuat peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran sepanjang hayat.