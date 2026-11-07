Gita Nafeeza Raih Medali Perunggu Taekwondo untuk Mempawah di Porprov XIV Kalbar 2026

PONTIANAK POST – Atlet taekwondo Kabupaten Mempawah, Gita Nafeeza Az-Zahra, menyumbangkan medali perunggu pada Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Medali tersebut diraih pada nomor Kyorugi U-57 putri di GOR IAIN Pontianak, Kamis (5/11).

Ketua Pengkab Taekwondo Indonesia (TI) Mempawah, Hery Mulyadi, membenarkan capaian atletnya tersebut. Dia menjelaskan, pertandingan taekwondo mempertandingkan dua kategori, yakni Kyorugi atau tarung dan Poomsae atau seni. Hery berharap medali yang diraih Gita menjadi awal dari tambahan prestasi bagi taekwondo Mempawah. Dia optimistis atlet lainnya masih berpeluang menunjukkan kemampuan terbaik pada pertandingan berikutnya.

“Semoga di laga berikutnya, atlet taekwondo Mempawah dapat kembali mempersembahkan medali,” harapnya.

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Ketua Umum KONI Mempawah, Safruddin Asra, turut mengapresiasi capaian tersebut. Menurut dia, tambahan medali dari taekwondo menunjukkan semangat dan perjuangan atlet Mempawah dalam menghadapi persaingan Porprov XIV Kalbar 2026.

Dia berharap prestasi Gita dapat memotivasi atlet dari cabang olahraga lain yang masih bertanding untuk meningkatkan perolehan medali.

Advertisement “Semoga raihan medali ini menjadi motivasi bagi atlet cabor lainnya yang berlaga di arena Porprov,” ujarnya.