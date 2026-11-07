Kemenag Mempawah Dorong Isbat Wakaf untuk Perkuat Legalitas dan Lindungi Aset Tanah Wakaf

PONTIANAK POST – Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Mempawah mendorong penertiban administrasi dan perlindungan hukum aset wakaf melalui program Isbat Wakaf. Program ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah wakaf yang belum memiliki dokumen administrasi atau status hukum yang jelas.

Kepala Kantor Kemenag Mempawah, H Ikhwan Pohan, mengatakan tanah wakaf bukan sekadar aset, melainkan amanah umat yang memiliki nilai ibadah dan sosial. Karena itu, legalitasnya perlu diperjelas agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

“Persoalan tanah wakaf perlu kita perhatikan bersama. Wakaf merupakan amanah umat yang harus dijaga keberadaan dan kebermanfaatannya. Melalui program Isbat Wakaf ini, kita ingin mendorong agar tanah-tanah wakaf yang belum memiliki kepastian hukum dapat memperoleh kejelasan status melalui proses yang sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.

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Menurut Ikhwan, penyelesaian persoalan status tanah wakaf akan dilakukan secara lebih terarah dengan melibatkan instansi terkait, termasuk Pengadilan Agama yang berwenang dalam proses penetapan status wakaf.

Dia berharap program tersebut menjadi langkah awal untuk mengidentifikasi dan menindaklanjuti berbagai persoalan tanah wakaf di Mempawah. Sinergi lintas instansi serta kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk menjaga aset umat.

Advertisement “Harapan kita, melalui program ini pengelolaan dan administrasi tanah wakaf di Kabupaten Mempawah semakin tertib. Jangan sampai aset yang telah diwakafkan justru menimbulkan persoalan karena tidak memiliki kejelasan administrasi dan status hukum,” katanya.

Ikhwan menegaskan, kepastian hukum diperlukan agar tanah wakaf dapat dimanfaatkan sesuai peruntukannya dan memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat, termasuk generasi mendatang.