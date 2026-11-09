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Mempawah

Jelang Purnatugas Desember 2026, Lurah Sungai Pinyuh Al Azhar Pesan Warga Tetap Kompak

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Lurah Sungai Pinyuh, Al Azhar
Lurah Sungai Pinyuh, Al Azhar

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PONTIANAK POST — Masa pengabdian Muhammad Al Azhar, SE, sebagai Lurah Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, akan berakhir pada Desember 2026. Menjelang purna tugasnya, Azhar menyampaikan apresiasi atas sinergi dan keharmonisan yang telah terjalin bersama perangkat lingkungan, khususnya 58 Ketua Rukun Tetangga (RT) dan seluruh masyarakat.

Selama memimpin, Azhar dikenal aktif melibatkan partisipasi warga melalui berbagai agenda sosial dan keagamaan, mulai dari perayaan HUT RI, festival beduk, Tabligh Akbar, hingga kegiatan bershalawat yang menjadi sarana mempererat kerukunan antarwarga.

“Selama saya bertugas, komunikasi dan kerja sama dengan 58 Ketua RT serta Forum RT terjalin sangat baik. Semua pencapaian ini tidak terlepas dari dukungan seluruh elemen masyarakat,” ungkap Azhar.

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Ia menegaskan, keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di kelurahan merupakan buah dari gotong royong dan partisipasi aktif warganya. Oleh karena itu, ia berpesan agar sinergi tersebut terus dijaga oleh siapa pun pemimpin yang akan meneruskan estafet kepemimpinan di Kelurahan Sungai Pinyuh.

“Jangan pernah lelah mengabdi kepada masyarakat. Tetap jaga kekompakan, bangun komunikasi yang baik, dan terus pelihara semangat gotong royong demi kemajuan Kelurahan Sungai Pinyuh,” pesan Azhar. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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