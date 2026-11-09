Festival Literasi Mempawah 2026 Ditutup, Wabup Juli Ajak Warga Jadikan Membaca Budaya

PONTIANAK POST — Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, menegaskan bahwa gerakan literasi di tengah masyarakat tidak boleh berhenti sekadar menjadi agenda seremonial tahunan, melainkan harus bertransformasi menjadi budaya berpikir kritis dalam kehidupan sehari-hari.

“Literasi bukan hanya kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup wawasan, pola pikir kritis, serta kemampuan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Karena itu, budaya membaca harus terus diterapkan di rumah, sekolah, tempat kerja, dan lingkungan masyarakat,” ujar Juli saat menutup secara resmi rangkaian Festival Literasi Kabupaten Mempawah Tahun 2026 yang dihelat oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah (Dispussip) di Wisma Chandramidi, Jumat (6/11) malam.

Menurutnya, literasi memiliki esensi yang jauh lebih luas daripada sekadar kecakapan membaca dan menulis. Literasi merupakan instrumen penting untuk membentuk wawasan, pola pikir kritis, serta fondasi utama dalam mempersiapkan masa depan daerah yang lebih cerdas.

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Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus merawat kolaborasi dan sinergi agar semangat literasi yang terbangun selama pelaksanaan festival dapat mengakar dan berkelanjutan.