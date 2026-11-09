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Mempawah

Taekwondo Mempawah Raih Lima Medali di Porprov XIV Kalbar 2026, Tutup Laga dengan Perak

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Penulis: Wahyu Ismir Jartha Kusuma
Dimas Wahyu Prabowo dan Muhammad Fajri menyumbangkan medali perak dan perunggu bagi kontingen Mempawah pada hari terakhir pertandingan taekwondo Porprov XIV Kalbar 2026 di GOR IAIN Pontianak.
Dimas Wahyu Prabowo dan Muhammad Fajri menyumbangkan medali perak dan perunggu bagi kontingen Mempawah pada hari terakhir pertandingan taekwondo Porprov XIV Kalbar 2026 di GOR IAIN Pontianak.

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PONTIANAK POST — Cabang olahraga taekwondo kembali menambah perolehan medali bagi kontingen Kabupaten Mempawah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Pada hari terakhir pertandingan di GOR IAIN Pontianak, Sabtu (7/11), skuad taekwondo Mempawah sukses menyumbangkan satu medali perak dan satu medali perunggu.

Dua medali tersebut diraih melalui nomor Kyorugi (tarung). Dimas Wahyu Prabowo mempersembahkan medali perak dari kelas Under 54, sementara Muhammad Fajri menyabet medali perunggu di kelas Under 63.

Ketua Pengkab Taekwondo Indonesia (TI) Mempawah, Hery Mulyadi, menyampaikan apresiasi atas kerja keras para atlet yang telah berjuang secara maksimal di tengah ketatnya persaingan tingkat provinsi. Secara keseluruhan, cabor taekwondo menutup kejuaraan dengan raihan satu medali perak dan empat medali perunggu.

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“Kami mohon maaf kepada seluruh masyarakat Mempawah karena cabor taekwondo belum bisa meraih emas. Namun, anak-anak sudah berjuang maksimal dan menunjukkan semangat juang yang tinggi di arena pertandingan,” ungkap Hery.

Sementara itu, Ketua Umum KONI Mempawah, Safruddin Asra, turut mengapresiasi pencapaian tersebut. Ia menilai konsistensi perolehan medali ini menjadi buah dari kerja keras atlet bersama jajaran pelatih dan ofisial.

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“Semoga raihan medali dari taekwondo ini dapat terus memacu semangat dan motivasi bagi atlet dari cabang olahraga lainnya yang masih berjuang di arena Porprov,” pungkas Safruddin. (wah)

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Editor : Rafael B. Junior
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