Bola Tangan Mempawah Taklukkan Persaingan Porprov Kalbar 2026, Sukses Bawa Pulang Dua Medali

PONTIANAK POST — Cabang olahraga bola tangan indoor menyumbangkan satu medali perak dan satu medali perunggu bagi kontingen Kabupaten Mempawah pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Kalimantan Barat 2026. Medali perak diraih tim putra setelah melaju ke partai final di GOR Pangsuma Pontianak, Minggu (8/11), sementara tim putri menyabet medali perunggu.

Dalam pertandingan final nomor indoor, tim putra Mempawah harus mengakui keunggulan tuan rumah Kota Pontianak dengan skor tipis 16–22. Sebelumnya, skuad putra sukses menyingkirkan Kabupaten Sintang melalui laga semifinal yang ketat. Adapun tim putri Mempawah mengamankan medali perunggu usai terhenti di babak semifinal menghadapi lawan yang sama.

Pelatih Bola Tangan Mempawah, Aprisan Pranata, menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan mental bertanding seluruh atlet yang tampil maksimal sepanjang kejuaraan mewakili Ketua Pengkab ABTI Mempawah, Rudi.

Advertisement Baca Juga: Taekwondo Mempawah Raih Lima Medali di Porprov XIV Kalbar 2026, Tutup Laga dengan Perak

“Saya salut atas perjuangan anak-anak. Kami sangat puas dengan hasil ini, meski medali emas belum berhasil diwujudkan,” ujar Aprisan.

Meski nomor indoor telah usai, peluang Mempawah menambah pundi-pundi medali dari cabang bola tangan masih terbuka lebar melalui nomor bola tangan pantai yang segera dipertandingkan.