MKK dan LPI Sunan Murya Anjongan Gelar Doa Bersama untuk Keselamatan Bangsa Indonesia

PONTIANAK POST — Majelis Mujadalah Kiai Kampung (MKK) bersama Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Sunan Murya Anjongan menyelenggarakan doa bersama untuk keselamatan bangsa dan negara Indonesia di LPI Sunan Murya Anjongan, Kabupaten Mempawah, Minggu (8/11).

Founder MKK, Muhammad Najib Salim Attamimi, menegaskan bahwa menjaga keselamatan serta keutuhan bangsa merupakan tanggung jawab moral seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, mendoakan para pemimpin negara agar konsisten berada di jalan yang benar merupakan ikhtiar batin yang sangat krusial.

“Menjaga keselamatan bangsa adalah tanggung jawab bersama. Melalui doa dan kebersamaan ini, kami memohon perlindungan Allah SWT sekaligus memperkuat persatuan dan kepedulian terhadap keutuhan NKRI,” ujar pria yang akrab disapa Syech Najib tersebut.

Advertisement Dalam kesempatan itu, doa dipanjatkan secara khusus untuk Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, agar senantiasa dikaruniai kesehatan, kejernihan batin, serta kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan.